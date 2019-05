Mais Ogm, depennate multe per 40mila euro a Fidenato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - C'erano quattro sanzioni da 10mila euro ciascuna, tutte legate alle semine di mais geneticamente modificato, rimaste in sospeso dal 2014. Da ieri Giorgio Fidenato, l'imprenditore agricolo che da anni porta avanti la sua battaglia pro Ogm tra le province di Pordenone e Udine, non dovrà mettere mano al portafoglio. La direzione regionale del Servizio Foreste e Corpo forestale ieri gli ha notificato, a firma del dottor Adolfo Faidiga, un'ordinanza di archiviazione. Il motivo? La legge regionale la 5/2014, in virtù della quale erano state emesse le sanzioni, è illegittima, come stabilito dal Consiglio di Stato.