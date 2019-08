CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Una violenta lite in famiglia ha rischiato di. Lunedì notte, poco prima delle due, un uomo di 37 anni, di origini argentine, è stato ferito al torace e a un braccio con un coltello. A colpire Adrian Andres Bruno è stato il suocero: è stato l’unico con modo per difendersi dalla furia del genero, che gli era entrato in casa sfondando la porta e aggredendolo. Bruno, portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone, ieri è stato dimesso con una prognosi di una ventina di giorni. È stato molto fortunato, perchè la lama ha sfiorato il cuore senza procurargli alcuna conseguenza.