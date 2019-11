Lettera anonima: «É lui il rapinatore», ma era solo una vendetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una lettera anonima, con tanto di ritagli di giornale, puntava il dito contro Roberto Leandro Ramijak, 35 anni, argentino che risiede a Tricesimo. L'anonimo insinuava che l'uomo, armato di coltello, avesse rapinato tre esercizi pubblici a Pordenone. L'insinuazione è rimasta tale, perchè ieri il 35enne è stato assolto per non aver commesso il fatto. Così ha deciso il giudice per le udienze preliminari Rodolfo Piccin nel processo celebrato, su istanza dell'avvocato Rosanna Rovere, con rito abbreviato....