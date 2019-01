Le opere che cambieranno la provincia. Il futuro vale due miliardi

di Marco Agrusti

PORDENONE - Due opere faraoniche come il ponte sul Meduna e il prolungamento della Cimpello-Sequals sino a Gemona, sono forti di altrettanti documenti, promessi o già partoriti dalle autorità competenti. Nel primo caso c'è già uno studio di fattibilità in grado di dare vita a un concorso pubblico di idee per progettare il nuovo ponte stradale sul Meduna; nel secondo c'è uno stanziamento di fondi per riaprire un cassetto chiuso e impolverato da anni. Da sole, le due opere potrebbero cambiare l'assetto della provincia, ridisegnando l'asse del traffico e - forse - risolvebndo parte del problema che attanaglia paesi, gente, sindaci e dibattiti, in rigoroso ordine d'importanza. Ma all'inizio del 2019 ci sono altri tre cantieri, uno già ben visibile e gli altri due ancora sulla carta, in grado di rivoluzionare il modo