Lavori. Corso Vittorio a Pordenone "blindato" con una settimana di anticipo

di Lara Zani

PORDENONE - I lavori in largo San Giorgio si spostano in direzione di via Beato Odorico: strada sempre aperta ma qualche disagio per l'accesso ai parcheggi privati, e così l'amministrazione comunale ha deciso di adottare anche qui la soluzione della sosta agevolata per i residenti, questa volta al park Oberdan. L'intervento in corso è quello che riqualificherà l'area di largo San Giorgio con la creazione di un sagrato davanti alla chiesa, di una zona pedonale con una fontana, di nuovi arredi urbani, con la sistemazione dell'illuminazione pubblica e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dopo la chiusura che ha interessato