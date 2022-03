Pordenone piange Italico Tubero, ha fatto la storia della Società operaia

PORDENONE - Alla soglia dei 94 anni è morto Italico Tubero, il presidente che guidò la Somsi per 41 anni trasformandola da pura società operaia di mutuo soccorso in un ente che promuoveva la cultura. È grazie a lui e al suo instancabile braccio destro Rosetta Saccotelli che Pordenone ha premiato scrittori e scienziati come Carlo Sgorlon, Quirino Principe, Boris Pahor e Margherita Hack.



PORDENONESE DOC



Tubero apparteneva a una famiglia di Rorai Grande che per motivi di lavoro si era trasferita a Monfalcone. Classe 1928, il 10 ottobre 1944 fu coinvolto in un rastrellamento e inviato insieme ad altri 300 giovani in un campo di lavoro a Salcano, dove costruivano le teleferiche per i monti Sabotino e Santo. Dopo due mesi riuscì a fuggire e a tornare casa. Il padre Antonio per evitare rischi, lo iscrisse alla Tot, che lo impegnò nella costruzione di sbarramenti difensivi. Nel 1945 fu assunto all’Ufficio tecnico comunale, scelto come tanti altri roraiesi dal vice segretario Pietro Perin, anche lui di Rorai. Andò in pensione dopo 46 anni: era diventato dirigente tecnico. L’ex sindaco Alvaro Cardin lo ricorda impegnato nelle attività di manutenzione stradale, sempre attento e vicino alla storica figura dell’ingegner Rallo. «Era molto attivo e presente - lo ricorda Cardin - Quando iniziai a frequentare il municipio, lo trovavo sempre molto impegnato. Anche durante il terremoto ha dato il meglio di se stesso in termini di impegno, attenzione e sensibilità nei confronti della città».



IL SODALIZIO



Ancor di più ha dato alla Somsi. «Attraverso la sua presidenza - prosegue il ricordo - la Società operaia, che apparteneva alle grandi realtà sociali del Dopoguerra e la cui attenzione era rivolta ai soci, negli anni ‘70 ebbe una svolta con una una maggiore attenzione al mondo della cultura, con particolare impegno verso i bambini e giovani». Con la sua impronta ha dato impulso all’attività. «Aveva al suo fianco Rosetta - sottolinea Cardin - ma ha avuto anche l’apporto di monsignor Dino De Carlo, l’allora parroco della concattedrale San Marco». Sotto la guida di Tubero non si sono ampliate soltanto le attività, ma anche gli spazi della sede, a palazzo Gregoris. Spazi poi destinati ad auditorium e ricavati dalla vecchia tipografia Trivelli, che era a fianco della Somsi e fu assorbita grazie anche alla collaborazione dell’infaticabile parroco della Contrada Maggiore.



LA PRESIDENZA



Buono, concreto, socievole, Tubero era un uomo che guardava sempre con attenzione alle relazioni umane. Era molto legato alla città. Nell’aprile 2013, quando ha lasciato la Somsi dopo 60 anni di attività, 40 dei quali alla presidenza, è stato salutato con una standing ovation. Fu una scelta inaspettata, maturata alla luce delle difficoltà economiche che si paravano all’orizzonte e in vista della modifica statutaria imposta dal Governo Monti. «Non posso più dire di essere qui pronto», aveva spiegato Tubero. Era abituato a dare il massimo, a spendersi per il sodalizio fondato nel 1866 e che oggi ha 1.350 soci senza alcuno sconto e a essere sempre al servizio della comunità. Uomo del volontariato con un radicato spirito delle istituzioni, «con lui se ne va un po’ di Pordenone - ha detto il sindaco Alessandro Ciriani -. Era una persona d’altra epoca, sempre inappuntabile, figura per cui provare profondo rispetto. L’ho conosciuto al tempo in cui ho presieduto la Provincia di Pordenone. Diede alla Somsi un taglio importante, la fece diventare una struttura culturale di riferimento per la città.



L’ULTIMO SALUTO



Cavaliere, commendatore e infine grande ufficiale, nonostante i tanti impegni non ha mai trascurato la moglie Licia e i due figli: Paolo, funzionario alla Banca nazionale del lavoro di Pordenone e Daniela, insegnante. La città potrà dargli l’ultimo saluto venerdì, alle 10, nel duomo di San Marco.