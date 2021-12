Torna l'allarme smog in città, il Comune impone nuovi limiti: ecco tutte le regole

PORDENONE - Scattano le limitazioni dopo il primo sforamento della stagione 2021/22. L’aria che respiriamo non è buona e non andrà meglio nei prossimi giorni, dal momento che sono previsti alti livelli di inquinamento. La tregua è finita. È rimasto deluso chi si era illuso che smog e polveri sottili potessero rimanere ancora su livelli accettabili. Del resto era prevedibile che il calo delle temperature e la ripresa della circolazione stradale potesse comportare un repentino peggioramento della qualità dell’aria.



LE LIMITAZIONI



Così da oggi - e fino a data da destinarsi - entrano in vigore le misure di emergenza stabilite dal piano antismog. Interesseranno non solo la città, ma tutti i comuni che hanno aderito al Pac: Azzano Decimo, Casarsa, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito e Zoppola. È importante, per esempio, ridurre di 2 gradi la temperatura media impostata internamente agli edifici: quella massima impostata internamente agli edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricreative, di culto e sportive non può superare i 20°. Negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili non può superare i 18. Sono esentati ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, centri diurni, scuole o case in cui risiedono persone affette da malattie croniche. Fondamentale non usare stufe a legna. La sostituzione della legna con altre forme di combustibile o riscaldamento, se disponibili, è altamente auspicabile. Sono esclusi i dispositivi dotati di marcatura CE a bassa emissione che rispondano alle caratteristiche specificate nel Piano.



FUOCHI E RING



Altra questione è quella relativa al divieto di accendere i fuochi all’aperto. A Pordenone, inoltre, sono in vigore i limiti alla circolazione all’interno del ring per i veicoli più inquinanti. È sufficiente tenere monitorata la pagina dell’Arpa Fvg, che ogni giorno in base alle centraline dislocate sul territorio tiene conto dell’incidenza di biossido di azoto, Pm10 e Pm 2.5, per capire che la situazione si sta facendo sempre più seria. Specie durante i mesi più freddi. Servirebbero misure più incisive e restrittive da parte delle amministrazioni comunali e un maggior senso civico da parte dei cittadini. Ma anche maggiori controlli da parte della Polizia locale. Più volte sollecitati, ma di fatto mai decollati per una questione tecnica e numerica: le rilevazioni all’interno delle case vanno eseguite da un agente di Polizia locale e da un manutentore che sappia, all’occorrenza, smascherare i furbetti. E che, attraverso una strumentazione adeguata, legga la temperatura indipendentemente da quanto indica il termostato. Se già prima erano difficili, ora, con la pandemia da Covid-19 in corso, saranno di fatto impossibili.



L’OBIETTIVO



La volontà, al di là di tutto e come annunciato dall’assessore comunale Monica Cairoli, è quella di dare un segnale forte: nuove regole per ridurre le emissioni nocive e respirare meglio tutti. Non sarà però facile: se da una parte sono sempre più le amministrazioni civiche che si stanno compattando per limitare l’inquinamento, specie durante il periodo autunnale e invernale, dall’altro non è facile mettere tutti d’accordo attorno ad un tavolo. Ogni amministrazione, infatti, ragiona in base al proprio territorio e, ovviamente, alle dinamiche interne. Cercando di venire incontro alle esigenze di tutti. Serve, però, correre ai ripari. E al più presto, onde evitare che ulteriori sforamenti facciano non solo alzare il livello di guardia ma anche la percentuale della sostanze inquinanti dell’aria che respiriamo.