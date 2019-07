Muratore trevigiano cade dal tetto durante il lavoro: un volo di 10 metri

BRUGNERA - Un muratore di 57 anni, di Gaiarine (Treviso), è caduto dal tetto di un'abitazione precipitando da una altezza di circa dieci metri. L'incidente è accaduto questa mattina in un cantiere edile di Brugnera (Pordenone). L'uomo è sempre rimasto cosciente e ha riportato politraumi per i quali è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Pordenone: non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sulle cause dell'incidente sono condotte dai carabinieri della stazione di Prata e dai periti dell'Azienda sanitaria. L'inchiesta dovrà anche verificare il rispetto delle misure di sicurezza e l'utilizzo degli appositi presidi per scongiurare cadute da tetti e ponteggi.

