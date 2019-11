Disabile muore tra le fiamme, bloccata nel letto con le parasponde

PORDENONE - Rosina Cecco è morta per l'asfissia provocata dai fumi della combustione del suo letto. A 84 anni la sua vita è finita nel modo più drammatico possibile. Senza la possibilità di mettersi in salvo, di scampare dal rogo che, secondo gli inquirenti che stanno ultimando gli accertamenti, sarebbe partito da una sigaretta spenta male. L'anziana, che viveva in una casetta a due piani in via Monti, laterale di viale della Libertà, sabato mattina è stata trovata supina nel suo letto con le parasponde. A causa di una malattia i suoi spostamenti erano limitati. Ad assisterla, ventiquattro ore su ventiquattro, ci pensava la badante georgiana di 45 anni, Bella Tskhadaia, che abita al piano di sopra. Gli agenti della questura di Pordenone, che indagano sulla morte dell'anziana, hanno ascoltato la sua testimonianza. Non è chiaro se la domestica in quegli istanti si trovasse in casa oppure fosse uscita per gettare la spazzatura. Quello che è certo è che la badante, quando ha percepito che c'era qualcosa che stava bruciando, è subito corsa a sincerarsi della condizioni di Rosina che, come era sua consuetudine, dopo aver fatto colazione era tornata a riposare in camera sua. Ma ormai era troppo tardi.





