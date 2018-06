di Alessandra Betto

PORDENONE - Gli alpini a difesa delle guardie mediche. Un progetto pilota che vede Pordenone quale capofila. Il protocollo sarà firmato sabato prossimo a Casarsa. In pratica gli alpini dell'Ana scorteranno i medici durante la notte a fare le visite ai pazienti e resteranno in ambulatorio per l'intero turno notturno. Il patto sulla sicurezza sarà stipulato tra Azienda per l’assistenza sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri e Associazione nazionale Alpini, sezione di Pordenone, in forza del quale le guardie mediche verranno scortate dalle “penne nere”