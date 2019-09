di Alberto Comisso

PORDENONE - Paralizzata dal collo in giù. Da due settimane Giorgia, una bambina di quattro anni di Pordenone, si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste. I medici, che l’hanno sottoposta a tutta una serie di controlli ed accertamenti, pensano che la piccola sia affetta da mielite trasversa, un’infiammazione acuta della sostanza grigia e della sostanza bianca in uno o più segmenti adiacenti del midollo spinale. Le è stato somministrato un farmaco immunosoppressore per capire se, effettivamente, si tratta di mielite oppure di qualche altra patologia. Difficile esprimersi in questa fase anche se, come ha riferito mamma Francesca, «piccolissimi segnali di miglioramento ci sono». Ieri Giorgia aveva cominciato appena a muovere le gambe ma, in compenso, vescica e stomaco si sono gonfiati.