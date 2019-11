di Lorenzo Padovan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FANNA - Una ventina di ore bloccato nel bosco con la gamba fratturata, mentre tutt’attorno si scatenava una bufera di vento e di acqua, con piante schiantate a due passi da lui e nessuna possibilità di lanciare l’allarme. È la brutta avventura occorsa a un 51enne di Spilimbergo che domenica pomeriggio aveva intrapreso la salita verso un casolare, dove intendeva trascorrere la notte, appena sopra l’abitato di Fanna. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Maniago (già escluse responsabilità di terzi, ndr) è scivolato sul sentiero viscido per la pioggia che si era abbattuta in pedemontana. Nella caduta l’uomo si è procurato la frattura esposta di una gamba, che l’ha immobilizzato nel punto in cui è caduto.