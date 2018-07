Cotonifico ex Amman, accuse dal sindaco: «Una bomba ecologica»

di Lara Zani

PORDENONE - Ex cotonificio Amman al centro del nuovo scontro sui temi dell’ecologia in città. Mentre su via Cappuccini maggioranza e opposizione continuano nella contrapposizione fra sacrificio dei tigli e necessità di realizzare le fognature, il sindaco lancia la “bomba Amman” E proprio di “bomba” ha parlato sollevando la questione della pericolosità ambientale del sito di archeologia industriale che si trova in stato di abbandono. “Ci avete lasciato l’Amman - è l’accusa che ha lanciato Alessandro Ciriani -, che è la vera bomba ecologica di questa città. Ci avete lasciato l’Ilva, la ferriera di Servola in città, con amianto, con lana di roccia, con gli sversamenti di idrocarburi».