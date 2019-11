Vuole soldi dall'ex per non pubblicare sui social video hot: arrestata

PORDENONE - Con la minaccia di pubblicare sui social video e foto intime, ha estorto alla vittima oltre 25mila euro pretendendo, in cambio della cancellazione, il passaggio di proprietà di una casa e l'acquisto di una macchina. La vicenda di «revenge porn», avvenuta a Pordenone, vede stavolta vittima un uomo, un professionista minacciato da una ragazza dell'Est Europa (che con lui si era spacciata per colombiana) che dopo averlo sedotto lo ha incastrato con video sessualmente espliciti girati di nascosto e contro la sua volontà. Riuscita nell'arco di poche settimane e dietro ricatto a ottenere somme in contanti di 400 euro, poi di ulteriori 15mila e infine di altri 10mila euro è stata denunciata dall'uomo ormai disperato ai carabinieri della stazione di Aviano che, coordinati dal pm Federico Baldo della Procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, hanno identificato e arrestato la donna.

