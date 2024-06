PORDENONE - La premessa in questo caso è tutta o quasi la notizia stessa: «Lo faccio solamente per amore verso il prossimo». Sì, perché Marco, protagonista della storia, non chiede soldi se non quelli “di servizio”. Quindi in questo caso quelli della benzina. Stop. Niente “mance”, niente “tariffario”. È in attesa di un lavoro, dopo il trasferimento da Napoli a Pordenone. E in questo lasso di tempo ha deciso di dedicarsi agli altri. A una categoria in particolare: quella degli anziani. Persone che spesso per recarsi in ospedale o in ambulatorio per una visita medica devono chiedere aiuto ai familiari oppure a prenotare il trasporto offerto da un’associazione con largo anticipo. In provincia ora ci pensa Marco, che di cognome fa Cimmino e di anni ne ha 47.



L'iniziativa



Il suo messaggio negli ultimi giorni sta “intasando” i gruppi Facebook dei vari comuni del Friuli Occidentale. E come sempre, quando si parla di social network, è spuntato anche qualche leone da tastiera che ha pensato bene di insultare la persona che proponeva i suoi “servizi”. «Ma non me ne curo più di tanto», spiega il 47enne partenopeo trapiantato a Pordenone, «perché sono molte di più le persone che invece lodano la mia iniziativa». E poi precisa: «Non faccio nulla di illecito, voglio semplicemente dare una mano al prossimo, come ho sempre fatto nella mia vita». Cosa intende fare, concretamente, Marco Cimmini? Di fatto offre passaggi. Soprattutto agli anziani e in particolar modo se a servire è uno “strappo” verso l’ospedale o un centro medico in genere. «A Ischia, dove vivevo, facevo parte di un’associazione caritatevole. Conosco il mondo della solidarietà - spiega - e nella mia vita ho sempre voluto dare una mano agli altri. Per questo in attesa di trovare un nuovo lavoro qui a Pordenone (prima era impiegato in un noto locale commerciale del centro cittadino, ndr) ho deciso di mettere a disposizione il mio tempo e la mia macchina per trasportare le persone anziane che hanno bisogno di un passaggio». E proprio ieri è arrivata una richiesta: una donna pordenonese che aveva bisogno di un trasporto. «Chiedo solamente i soldi della benzina - spiega il 47enne - e se il tragitto è breve, nemmeno quelli». In poche parole, non c’entra in questo caso il guadagno».



I trascorsi



Marco Cimmino ha un passato da commerciante in Campania. Ha conosciuto tutte le fasi della vita lavorativa: quella dell’abbondanza e quella delle ristrettezze. Fino alla decisione di trasferirsi al Nord, «dove ho capito che le difficoltà per gli anziani sono comuni a quelle che si possono incontrare nel resto d’Italia. E allora ho deciso di fare la mia parte per aiutare chi ha meno mezzi a disposizione. Io sono fatto così: se ho un euro a disposizione, mi piace dividerlo con altre persone. E adesso che sono in attesa di un nuovo lavoro e che ho del tempo libero ho scelto di mettere in rete questo annuncio. Ci sono persone che mi insultano? Mi importa poco, io proseguo sulla mia strada. Il timore di qualche sanzione? Non sto facendo nulla di illegale - prosegue il 47enne che vive a Pordenone -. Nella mia vita ho conosciuto bene anche la sofferenza e se ci sono persone bisognose sono ben contento di poterle aiutare come posso».