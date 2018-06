Nel Parco archeologico rifiuti, erba alta e tanto degrado

di Alberto Comisso

PORDENONE - Degrado e abbandono nel parco archeologico di Torre. E non soltanto in quelle aree finite già da tempo sotto la lente di ingrandimento della polizia locale, che, insieme agli uffici comunali preposti, ha elaborato la mappa del rischio. Degrado ed abbandono, oltre ai ‘’soliti’’ parchi urbani e alla zona del Bronx, riguardano anche edifici storici che hanno fatto la grande Pordenone. Non solo: ci sono zone più periferiche della città per le quali, a quanto pare, ancora non è stata trovata una soluzione.