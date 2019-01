Pordenone è la città più cara della regione

di Marco Agrusti

PORDENONE - Il dato: Pordenone è la città più cara del Friuli Venezia Giulia. La polemica: le classifiche di questo genere non hanno valore, perché figlie di analisi che si basano solamente su alcuni beni di consumo, non necessariamente rappresentativi della vita quotidiana di un territorio. Ma la notizia deve necessariamente partire dal dato di fatto, spiegato dall'Unione nazionale consumatori in uno studio reso noto ieri mattina: Pordenone, stando ai numeri forniti, è la città più cara di...