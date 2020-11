Ore 22, c'è il coprifuoco. Pordenone si spegne e torna l'incubo di marzo

PORDENONE - Fa male. Rivederla così fa male. La città avvolta in un silenzio rumoroso, che un giorno sarà ricordo ma che oggi è il replay di un incubo. Di nuovo, ancora, come a marzo. E se da un lato si può notare come il rispetto dei divieti sia stato praticamente unanime, dall’altro vince l’angoscia. Perché il coprifuoco evoca la guerra, sintetizza in immagini il concetto stesso della paura. Venerdì sera Pordenone era così, una città protetta (certamente), ma allo stesso modo tramortita.

LE IMPRESSIONI

Ore 22 di venerdì 6 novembre. Anno, di relativa grazia, 2020. La Pontebbana, con sullo sfondo le prime luci della città, è il rettilineo di un circuito abbandonato. Non c’è anima viva, la strada sparisce verso il ponte sul Meduna da un lato e verso il Friuli dall’altro. Le uniche auto che si incontrano, puntano a un cancello, a un garage. Sono gli ultimi rientri a casa prima che la provincia torni ad essere un posto chiuso. Se ne contano due, massimo tre, di macchine in molti chilometri. Ma l’impatto più duro con il lockdown a ore che segna la nuova fase della pandemia arriva dritto in faccia quando compare il centro. Ring, svolta a sinistra, piazza Risorgimento e poi viale Cossetti. Pordenone è un presepe di luci, ma tutte accese dietro a finestre chiuse. La vita c’è, ma non si vede. La città esiste, ma gioca di nuovo a nascondino per fregare il virus. Viale Cossetti dà l’idea: la lunga fila di auto che generalmente popolano il lato sinistro della strada è come volatilizzata. Tutto libero. È aperto, quasi come una beffa, l’hotel Santin. Una luce in più. Di fronte c’è piazza XX Settembre, che solo dieci giorni fa accoglieva la rabbia dei commercianti. È deserta, davvero deserta. Le sedie dei bar sono accatastate e legate, e chissà se in futuro torneranno libere e popolate. La bora della giornata ha trasformato il fresco in freddo, per la prima volta nella stagione. Ci vogliono dieci minuti per incrociare la prima anima viva. È una donna, ha una borsa da lavoro che tiene a tracolla. «Ho appena finito di lavorare nel mio studio - spiega -, vado a casa». D’altronde non ci sarebbe altro da fare. Anche in corso Vittorio è venerdì sera. Un flashback regalerebbe le immagini di bar, di giovani, di bicchieri, di vita. Invece l’unico rumore che si sente è quello della retromarcia di un camion da cui scendono due persone. Ripuliscono la città dai rifiuti. Il viaggio continua su via Oberdan, verso la stazione ferroviaria e poi in viale Treviso, con direzione autostrada. Si incrocia ancora qualche macchina, due persone sono a spasso con il cane, ma rientrano verso un condominio e aprono la porta. Sono gli ultimi testimoni di una notte dal sapore di prima ondata. Invece è la seconda, purtroppo. La differenza? Meno polizia, perché la linea è quella di educare, prima di “colpire”. Una presenza discreta, ma poco lavoro, perché il suono del silenzio è difficile da multare.

LA GIORNATA

Ieri Pordenone si è risvegliata con le bancarelle del mercato. Un sabato, non uno qualunque ma il primo con i nuovi divieti. La città però si è popolata, sia al mattino sia durante il pomeriggio. E non sono mancati i primi “segnalatori seriali” che sui social hanno puntato il dito nei confronti di chi - regolarmente con la mascherina addosso - passeggiava non violando alcuna norma. Anche questo è un flashback dei gio

