Ambulatori chiusi. Collassa la sede della Guardia medica

PORDENONE - Diversi giorni tra le festività con parecchi ambulatori medici chiusi. Code e attese nella sede della Guardia medica e anche il pronto soccorso ha rischiato il sovraffollamento. Sono stati giorni piuttosto difficili in città e nell'hinterland per chi ha avuto bisogno di rivolgersi a un dottore. Parecchi gli ambulatori dei medici di medicina generale che sono rimasti chiusi nelle giornate prefestive. Situazione che ha costretto diversi pazienti a rivolgersi alla Guardia medica che ha sede nello stabile di Casa Serena a Torre. Una sede che già in situazioni di normalità registra difficoltà vista l'inadeguatezza degli spazi dove i tre medici solitamente in servizio svolgono la loro attività.