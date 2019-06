Va a potare la siepe sotto il sole: colpito da malore muore pensionato

di Alberto Comisso

CHIONS - Un anziano di 76 anni, Enzo Gambarin, muratore in pensione, è morto ieri mattina in seguito a un malore che l’ha colto mentre tagliava la siepe sotto il sole e con un caldo torrido. L’uomo è stato trovato senza vita attorno alle 10, accasciato su una sedia nella veranda di casa. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo del personale del 118, giunto con l’ambulanza al civico 31 di via San Giuseppe, dove Gambarin risiedeva da solo. Per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, oltre ai carabinieri della stazione di Azzano Decimo, coordinati dal comandante Luigi Bartocci.