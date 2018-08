di Susanna Salvador

PORDENONE - Mattinata movimentata, quella di ieri mattina in piazza XX Settembre. Un sabato come tanti, con le bancarelle a fare da padrone in centro, con i tavolini del bar pieni e con i pordenonesi rimasti in città a dare un’occhiata alla merce esposta. Improvvisamente il parapiglia: una scazzottata, un uomo in bicicletta che sembra cadere a terra, un altro che viene fermato e portato a qualche metro di distanza dal luogo del misfatto, mentre si formano capannelli di gente che, tra stupore e curiosità, si interroga sull’accaduto.