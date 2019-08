Otto cassonetti incendiati in pochi: è caccia ai vandali-piromani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Due forti botti, l’arrivo a sirene spiegate dei Vigili del fuoco, fumo e fiamme che vengono visti a decine di metri di distanza. Dietro agli episodi di vandalismo della scorsa notte, che hanno creato non poca apprensione tra i residenti che a quell’ora stavano dormendo, potrebbe esserci la stessa mano. Sul fatto che si possa essere trattato di dolo ci sono pochi dubbi. I pompieri hanno dovuto lavorare per diversi minuti prima di spegnere il rogo e mettere in sicurezza i cassonetti andati completamente bruciati. In pochi giorni sono stati incendiati otto cassonetti.