Cassonetti in fiamme, la banda sfida la polizia: anche stanotte 4 roghi

La ragazza di fa interrogare, esce dalla Questura e appicca il fuoco a un altro cassonetto

PORDENONE -. Dopo l'individuazione di tre piromani e il loro interrogatorio, la strage di cassonetti continua. Certamente in almeno un caso uno dei componenti della banda - una ragazza, che appena uscita dall'interrogatorio, nel quale ha ammesso di aver assistito ai roghi appiccati da suoi amici, ha appiccato il fuoco a un cassonetto, e l'ha poi candidamente confessato a un poliziotto - ha avuto una parte, ma non è facile spiegare, in una città dove operano numerose telecamere, come mai non si siano ancora individuati tutti i responsabili. Emulazione? Opera della stessa banda già individuata o di altre, collegate o meno alla prima? Il giallo continua. Etenendo impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, ma anche determinando un danno al servizio.gli incendi hanno interessato la zona di viale Libertà e via Vallona e hanno, tre della carta e 1 della plastica. Tutti i roghi sono stati appiccati tra le 21:30 e le 4:00.