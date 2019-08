Strage di cassonetti, la sfida dei piromani: altri roghi di rifiuti nella notte

PORDENONE In piromani alzano il livello della sfida. Ancora cassonetti dati alle fiamme. Ancora vigili del fuoco costretti ad intervenire, a notte fonda, per domare le fiamme. La mano a questo punto sembra essere sempre la stessa.Con i due bruciati l'altra notte il conto nel giro di pochi giorni, è arrivato a dieci. Ad essere presi di mira, ancora una volta, i bidoni in via Murri e via Dogana dove Gea aveva appena riposizionato i nuovi cassonetti di carta in sostituzione di quelli bruciati la notte prima. Ieri mattina sono stati trovati nuovamente danneggiati dal fuoco. Personale di Gea ha prontamente denunciato il fatto ai carabinieri di Pordenone che, come nei precedenti casi, assieme alla Polizia locale di Pordenone - Cordenons sta indagando e portando avanti, raccogliendo anche le segnalazioni dei cittadini, le indagini del caso. Oltre ad investigare sui fatti, si stanno valutando altre contromisure per cercare di sorprendere e cogliere in flagranza di reato i piromani.





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO