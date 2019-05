​Veto a CasaPound: giù le mani da Pasolini. Vietato usare il suo pensiero

di Susanna Salvador

PORDENONE - Dopo il veto a partecipare al Salone del libro di Torino, ne arriva un altro indirizzato sempre a CasaPound, ma di Pordenone: Giù le mani da Pasolini.L'invito, se così si può chiamare, giunge dal Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa (paese natale dell'artista) che lancia un anatema contro il movimento di estrema destra reo di aver utilizzato un pensiero di Pasolini come una sorta di inno al proprio credo. Il Centro studi non solo afferma che le frasi riportate da CasaPound non sono mai state pronunciate da Pasolini, ma diffida il gruppo pordenonese dall'uso di quelle che definisce strumentalizzazioni manipolatorie.