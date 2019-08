di Cristina Antonutti

PORDENONE - Da un’amicizia nata in carcere si è formata un’insolita banda guidata da un 22enne di origine sinti. A completarla c’erano due ex compagni di cella 56 e 67 anni che si erano prestati a ricettare attrezzi e utensili che il giovane rubava in garage e aziende. A interrompere l’attività del gruppo sono stati i carabinieri della stazione di Azzano Decimo, coordinati dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro. M.L., 22 anni, residente a Castions di Strada, ma domiciliato ad Azzano, è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. A.M., 56enne di Pravisdomini e L.D., 67 anni, residente a Porcia, sono stati indagati per aver ricettato la refurtiva.