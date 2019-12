CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VALVASONE ARZENE - Operava nel settore del recupero della plastica senza certificato di prevenzione incendi e con autorizzazioni incomplete. I carabinieri del Noe di Udine hanno sottoposto a sequestro probatorio un’azienda che gestisce rifiuti in via Fornasini a Valvasone Arzene. Si tratta della Csr Srl, specializzata nello stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, nello specifico materiale plastico e ingombrante. La società, il cui amministratore unico è un’imprenditrice di Valvasone, è stata ispezionata nell’ambito dei controlli nel settore ambientale. Tra le numerosi ispezioni effettuate in Friuli Venezia Giulia, le aziende del “ciclo della plastica” sono state particolarmente monitorate.