Parte la stagione dei cantieri lunedì si comincia in via Mazzini

di Lara Zani

PORDENONE - Primi cantieri e prime ordinanze per consentire lo svolgimento dei lavori in centro. Le prime due opere a partire saranno, lunedì 29, quelle di via Mazzini e di largo San Giorgio, dove si lavorerà fino alla fine dell'anno. In via Mazzini l'intervento comprende il rifacimento completo del tratto di strada compreso fra via Oberdan e borgo Sant'Antonio, con la ripavimentazione in porfido, nuovi marciapiedi e ciclabile, eliminazione delle barriere architettoniche, nuovi arredi urbani e lampioni, predisposizione della fibra ottica. Si procederà attraverso minicantieri della lunghezza di 75 metri, nei quali si lavorerà dal lunedì al venerdì per poi smantellarli nelle giornate di sabato e domenica. La prima ordinanza emanata dal comandante della Polizia locale Stefano Rossi sarà in vigore da lunedì fino al 21 luglio nel tratto compreso fra l'intersezione con via Oberdan e quella con via Damiani e prevede il divieto di sosta con rimozione su tutti gli stalli, un restringimento di carreggiata che lascerà comunque libera