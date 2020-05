Pordenone Calcio, calciatori, staff tecnico e dirigenziale: tutti negativi ai tamponi

PORDENONE - Entrambi gli ulteriori test sierologici ai quali in settimana sono stati sottoposti calciatori, staff tecnico e dirigenziale del Pordenone calcio hanno dato esito negativo. L’attività di monitoraggio del gruppo squadra, in base al protocollo Figc, proseguirà secondo le direttive dello staff sanitario del club, in collaborazione con la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier. Si torna finalmente si ritorna alla normalità. Da domani, dopo il riposo concesso da mister Attilio Tesser per il fine settimana, i ramarri riprenderanno gli allenamenti di squadra. Saranno tre settimane importanti per ritrovare il clima partita in vista della ripresa del campionato che ricomincerà il 20 giugno. (dp)



