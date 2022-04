Ora è ufficiale: il Pordenone retrocede in Serie C, fatale l'ennesima sconfitta contro il Benevento

Il Pordenone Calcio retrocede aritmeticamente in Serie C dopo tre anni consecutivi nella seconda serie del calcio professionistico. Fatale, a Lignano Sabbiadoro, l'ennesima sconfitta in una stagione stregata sin dall'avvio. Questa volta a passeggiare è stato il Benevento, che ha battuto i ramarri del presidente Mauro Lovisa 4-1. Il Pordenone, ultimo in classifica con 17 punti, non può più sperare nemmeno nel miracolo dei playout e ripartirà con molte incognite da un campionato di Serie C.