Migranti della rotta balcanica, tornano i bivacchi in città

di Marco Agrusti

PORDENONE - Si possono definire pendolari. Sia perché la maggior parte viaggia in treno, sia perché rimangono in città lo stretto necessario, quasi senza farsi notare. Sono i migranti che arrivano - quasi ogni settimana - dalla rotta balcanica e che “spuntano” in città senza che il Comune ne sappia granché: da dove vengono, chi sono, quali possono essere le loro intenzioni. Tutti interrogativi che preoccupano l’amministrazione, ma che non rappresentano il lato più allarmante del fenomeno. Anche perchè, dopo tanto tempo, si sono rivisti i bivacchi in centro.