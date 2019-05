Bacinella per il bagnetto con l'acqua bollente: ustionata bimba di due anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Paura l'altro ieri sera per una. La piccola, figlia di africani, abita nella zona del quartiere della Grazie. Sulle circostanze dell'infortunio non è stata ancora fatta piena chiarezza, in quanto la mamma era molto agitata, si esprime in un italiano stentato e non riusciva a farsi comprendere. Si è comunque intuito che aveva scaldato l'acqua per fare il bagnetto alla bambina. Avrebbe riempito di acqua bollente una bacinella, nella quale la bimba sarebbe caduta ustionandosi il volto.Una corsa disperata in ospedale, dove la piccola ha ricevuto i primi soccorsi, dopodiché i medici, una volta valutate le condizioni della paziente, hanno deciso di trasferirla al Centro ustionati di Padova, dove avrebbe potuto ricevere le cure adeguate. È stata allertata, attraverso la sala operativa della Sores di Palmanova, l'équipe dell'elisoccorso, che verso le 21 è decollato dalla piazzola di Campoformido e ha raggiunto l'aviosuperficie della Comina, dove la bimba è stata accompagnata a bordo di un'ambulanza. Da lì il volo notturno dell'elisoccorso è proseguito verso l'ospedale di Padova. Le condizioni della bambina sono buone. La prognosi, salvo complicazioni, è di quindici giorni per le conseguenze di ustioni al volto e alla testa.Sull'episodio saranno disposti accertamenti nei prossimi giorni, quando sarà possibile avere un colloquio con la mamma, che al momento sta assistendo la bambina a Padova.Dai primi riscontri sembra che tutto possa essere ricondotto a un incidente domestico, le cui cause sono di natura accidentale. A chiarire i contorni sarà la Polizia di Stato sentendo il personale del pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli, chi era presente in casa quando la bambina si è scottata con l'acqua bollente e chi le ha prestato i primi soccorsi prima di accompagnarla in ospedale.