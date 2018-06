di Cristina Antonutti

PORDENONE -Troppi clienti pregiudicati al Bar Tiffany di piazza Risorgimento. Mercoledì cinque dei sei avventori controllati dal Reparto prevenzione crimine Veneto avevano precedenti di polizia. Ma la goccia che ha spinto il questore Marco Odorisio a sospendere per 20 giorni l’attività dell’esercizio pubblico, è stato un episodio successo giovedì notte. Alle 2, svegliato da rumori e schiamazzi, alcuni abitanti di piazza Risorgimento e viale Dante hanno chiamato la sala operativa della Questura, preoccupati per una lite al bar. Quando è arrivata la pattuglia della Squadra Volante, in piazza c’era un avventore che uno sfregio sulla guancia. Perdeva parecchio sangue e aveva