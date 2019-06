Bancarotta Onda contestati 7,9 milioni di ricavi inesistenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE Sviluppi inaspettati nel processo per la presunta bancarotta della Onda Communication Spa fondata dal presidente degli industriali di Pordenone, Michelangelo Agrusti. La Procura ha modificato il capo di imputazione ipotizzando ricavi inesistenti per 7,9 milioni di euro nel bilancio relativo all'anno 2010. Il procedimento penale coinvolge - oltre ad Agrusti in qualità del presidente del Consiglio d'amministrazione - anche l'allora amministratore delegato Giuseppe D'Anna, di Trieste e il pordenonese Giorgio Costacurta, componente del Cda. Il processo si sta celebrando in udienza preliminare.