Si blocca il contratto dei precari: al Cro inizia la fuga dei ricercatori

di Davide Lisetto

PORDENONE Solo due mesi fa era sembrato che tutte le premesse per risolvere l’infinita vicenda dei ricercatori precari del Cro di Aviano potessero portare a una conclusione positiva della situazione. A fine settembre la direzione generale dell’istituto avianese aveva anche firmato il provvedimento che prevede l’inserimento nell’organico del centro oncologico di 93 posti da riservare proprio a quei ricercatori e al personale di supporto che sarebbe rientrato nei requisiti previsti (la cosiddetta “piramide” di inquadramento) dal nuovo contratto nazionale della sanità che doveva entrare in vigore entro quest’anno. L’iter nazionale del contratto sembra però essersi nuovamente bloccato. E nell’istituto di Aviano non avrebbe ancora trovato seguito e applicazione il provvedimento dei 93 posti in organico previsto a fine estate. E ora i ricercatori demoralizzati sono in fuga.