​Parcheggio, la pioggia paralizza l'ascensore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - La pioggia mette fuori uso l'ascensore del parcheggio Candiani. A causa di una grossa filtrazione l'acqua - in particolare quando le precipitazioni sono piuttosto forti - anziché defluire nelle caditoie e nei tombini finisce proprio nel vano ascensore mandandolo in tilt. Ora il Comune dovrà provvedere con un intervento di straordinaria manutenzione. IL GUASTOL'impianto di sollevamento è quello che collega il parcheggio cittadino al sottopasso della stazione ferroviaria. Nei giorni scorsi - in...