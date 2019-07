Pregiudicato veneziano in treno senza biglietto dà di matto: arrestato

PORDENONE - Un giovane di 23 anni, di Chirignago ( Venezia), è stato arrestato in flagranza per i reati di di violenza, minaccia, resistenza, lesioni, oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché per rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale e falsa dichiarazione sulla propria identità a Pubblico Ufficiale. Domenica mattina l'uomo, con precedenti penali, stava viaggiando sul treno Udine- Venezia quando è stato sorpreso dal capotreno privo di biglietto e ha dato in escandescenze. Alla stazione ferroviaria di Pordenone è intervenuta la Polfer, cui sono state inviate in supporto due pattuglie della Squadra Volante: per immobilizzarlo gli agenti sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante. Il giovane è stato condotto nel carcere di Pordenone.

