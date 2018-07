di Cristina Antonutti

PORDENONE Armi da guerra, diamanti, lingotti d’oro ottenuti fondendo i monili rubati nelle case e tratta di migranti. La rotta balcanica dei clandestini smantellata dai carabinieri del Nucleo informativo di Palermo attraversa il Friuli e si ferma a Barco di Pravisdomini, in provincia di Pordenone. È nella campagna friulana ai confini con il Veneto che l'altra notte stato arrestato An Dobjani (alias Luan), 35 anni, albanese, condannato un mese fa dal Tribunale di Pordenone a 7 anni di reclusione per l’estorsione agli ex gestori del night Rififi di Pordenone.