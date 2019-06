​Torna l'allarme per le siringhe: trovate nel parco e su un davanzale

di Alberto Comisso

PORDENONE - La scena si ripete e a poche ore di distanza dal rinvenimento di una siringa nel parco di Torre. La presenza di una seconda siringa è stata segnalata questa volta è stata lasciata sul davanzale di una casa non molto lontano dal centro. È allarme, a Pordenone, per due episodi che, quasi all'improvviso, hanno fatto riemergere paure e tensioni soprattutto tra quei genitori che hanno immediatamente pensato alla sicurezza dei loro figli. Non è invece dello stesso avviso l'assessore Emanuele Loperfido, che ha parlato di «una situazione sotto controllo e di episodi che, fortunatamente, sono sporadici». Quella della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti è una