Allargare la zona pedonale in centro città? No grazie. A spiegarlo a chiare lettere è stato l’altra sera il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. «Sarebbe bello - ha spiegato in aula - ma in questo momento dopo il blocco che c’è stato con il Covid e ora con la crisi che sta colpendo duro, pensare di allargare la zona pedonale in città sarebbe come decretare la morte del commercio a Pordenone». Punto e chiuso, con buona pace di chi - in casa dell’opposizione - si era tirato avanti chiedendo non un ampliamento da poco della città da fare a piedi, ma addirittura l’intera area all’interno del ring.



I COMMERCIANTI



Non è certo di oggi la poca propensione della stragrande maggioranza dei negozianti di Pordenone alle zone pedonali. Per una sorta di abitudine ad utilizzare l’auto anche per andare in centro città dalla prima periferia e (una volta) per il fatto che mancavano le strutture per la sosta, il commercio pordenonese soffre di una intolleranza all’ingresso in centro a piedi. Lo sanno bene i sindaci che si sono succeduti in città e che hanno cercato di allargare la zona a traffico limitato. Strali su strali. Ed oggi, pur con una sensibilità maggiore, è comunque ancora così.



LA RICHIESTA



L’altra sera una parte dell’opposizione, tra i vari ordini del giorno allegati al piano della mobilità, ne aveva presentato uno in cui chiedeva l’introduzione della zona a traffico limitato all’interno del ring. Facile immaginare che fine ha fatto la richiesta: rigettata in toto. Allo stato, dunque, secondo l’amministrazione comunale non è pensabile forzare la mano ampliando la “passeggiata” in più zone del centro dove si arriva in auto. Resteranno, dunque, a traffico limitato i due Corsi e ovviamente il centro storico. Di più non è possibile.



L’ASSESSORE



«In realtà - spiega l’assessore Cristina Amirante che ha in mano la delega alla Viabilità - se da un lato è vero che per svariate ragioni, non certo ultima quella di fare un danno al commercio in un momento particolarmente difficile per il settore è impossibile pensare a una pedonalizzazione competa in poco tempo, dall’altro l’amministrazione ha già attivato alcuni passi che vanno verso una estensione della passeggiata con divieto di transito per le auto. Intanto - spiega - non dimentichiamo piazzetta della Pescheria dove abbiamo tolto i parcheggi e di fatto pedonalizzato l’area, e questo vale pure per la zona di largo San Giorgio che era diventata di fatto un grande parcheggio. Oggi non è così. Possiamo dire, insomma, che la pedonalizzazione la stiamo portando avanti in maniera progressiva cercando di non creare danni alle attività economiche, realizzando prima i parcheggi e andando avanti in quelle aree dove, tra l’altro, è anche piacevole andare a piedi. Da qui, però, a rendere Ztl tutta l’area all’interno del ring, come aveva chiesto la minoranza, ce ne corre».



IN BICICLETTA



In attesa della pedonalizzazione estesa, l’amministrazione comunale punta sulla ulteriore possibilità di andare in bicicletta in sicurezza cercando quindi di rendere più appetibili le economiche (rispetto all’auto) due ruote. Il primo dato è significativo, complice anche la pandemia che ha “rinchiuso” in casa le persone per quasi due anni. Ebbene, dal 2016 quando la percentuale di pordenonesi che andava in bicicletta era dell’8 per cento, nel 2021 siamo saliti al 20 per cento, Un boom di ciclisti, seppur occasionali, decisamente alto. Del resto - lo hanno ammesso anche alcuni consiglieri di opposizione - Ciriani, giunta e maggioranza di centrodestra hanno lavorato bene sul fronte delle ciclabili.



I CHILOMETRI



A fine anno, infatti, i percorsi ciclopedonali in città, compresi quelli che erano già stati fatti dalle precedenti amministrazioni, sono saliti a 50. Non sono pochi e sarebbero stati anche di più se non si fosse reso necessario lavorare su alcune piste per metterle insicurezza. Per la fine del mandato l’amministrazione conta di arrivare a circa 90 chilometri di ciclabile. Non è poco».