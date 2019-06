di Alberto Comisso

PORDENONE -Dopo la caduta di un ramo di grosse dimensioni in via Montereale, l’amministrazione Ciriani è sempre più convinta della necessità di avviare un vero e proprio censimento degli alberi presenti in città. Intanto un dato emerge subito: sono almeno 35 gli alberi di grosso fusto considerati “pericolosi”. Come dire che con il maltempo o vento forte potrebbero pure cadere. Ma non è tutto. Un’altra cinquantina di piante è “sotto osservazione” per la verifica della staticità. Il sindaco non ha dubbi: se rischiano le persone, saranno tagliati.