PORDENONE - Salta il convegno con i quattro imam attesi a Pordenone sabato 16 novembre, due dei quali dalle posizioni radicali: il danese Abu Bilal Ismail sostiene che le donne che commettono adulterio debbano essere frustate e giustiziate secondo. Per Abdel Moez al-Eila le donne non dovrebbero trovare lavoro e non dovrebbero rifiutarsi al marito secondo. Loro sono due dei quattro Sheikh (parola che indica “sapiente”) che sarebbero dovuti arrivare al Centro islamico della Comina sabato assieme a Sheikh Muammar e a Sheikh Al Hadidi. «Non appena abbiamo saputo che queste sono le loro posizioni, ci siamo riuniti come direttivo e abbiamo deciso di far saltare l’incontro, per rendere esplicito che prendiamo le distanze da quelle posizioni, con cui non siamo d’accordo» commenta Abdellah Ben Driss, vicepresidente del Centro islamico di Pordenone.