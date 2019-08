Porcia. Musica alta e troppa plastica, sagra sotto accusa

di Lara Zani

PORCIA (PORDENONE) - Successo di numeri per la Sagra dell'Assunta, anche se non mancano le critiche: oltre a quelle dei giorni scorsi, sulla corsa degli asini, le proteste sui social hanno riguardato anche altri aspetti, come la musica alta fino a tarda ora e l'uso della plastica. Tanti coloro che hanno voluto esprimere apprezzamento per il lavoro dei volontari e per la riuscita della manifestazione, ma c'è anche chi ha invece messo l'accento sugli schiamazzi notturni, sulla musica troppo alta, sulla plastica. Su quest'ultimo aspetto, è intervenuto direttamente il parroco, don Daniele Fort, che guida il comitato organizzatore: «noi da anni usiamo vettovaglie riciclabili e abbiamo ridotto l'uso della plastica monouso dell'80 per cento. C'è poi un team di dodici persone adulte che organizzano l'area ecologica per lo smaltimento differenziato dei rifiuti».