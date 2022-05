PORCIA - Ha centro la parte rientrante del guardrail e l'effetto trampolino lo ha fatto volare oltre la recinzione dell'autostrada A28. È successo ieri mattina, verso le 7, in località Palse. Il protagonista è A.A.M., 25 anni, soldato americano della Base Usaf di Aviano che era alla guida di una Ford Focus. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti di un allevamento di suini che si trova in via Molinata. Stavano andando al lavoro, quando si sono imbattuti nella macchina rimasta ruote all'aria sotto la scarpata dell'autostrada. L'automobilista, secondo i soccorritori, era lì da almeno una quindicina di minuti, ma non era in grado di uscire da solo dall'abitacolo. Il giovane è stato estratto dalla macchina grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare le attrezzature idrauliche per aprire la portiera e consentire al personale sanitario arrivato dal pronto soccorso di Pordenone ri prestare le prime cure. La Sores aveva inviato sia l'ambulanza che l'automedica. Fortunatamente il giovane non ha riportato gravi conseguenze, nonostante la gravità della dinamica dell'incidente. Sul posto - per la ricostruzione del sinistro - è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Pordenone. Il 25enne stava viaggiando in direzione Conegliano, quando ha improvvisamente perso il controllo della guida. Dopo aver colpito il guardrail, la macchina è volata sul pendio erboso a lato della corsi d'emergenza. Dopo aver percorso un centinaio di metri, la vettura ha sfondato la rete metallica alla sua destra cappottandosi nella scarpata sottostante, dove ha finito la corsa rovesciandosi.