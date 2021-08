PORCIA - Quello dell’Asd S.A. Porcia calcio - conti in rosso e un presidente che si è accollato in piena solitudine tutti i debiti - è diventato un caso pilota a livello nazionale. Il Tribunale di Pordenone ha appena omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. È il primo caso in Italia e ieri, sabato 7, a Lignano, alla presenza dei presidenti della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia, del Coni Fvg Giorgio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati