Il Porca l'oca, ristorante dei Vip, diventa "Guru" a 8 mesi dalla chiusura: la nuova vita di Diana e Aldo

SACILE - «Un altro riconoscimento arrivato oggi per i 13 anni di lavoro del ristorante» - comunica sui social Diana Bertoli che insieme al marito Aldo Furlan ha gestito fino a settembre il ristorante Porca l'oca in via Luigi Nono da alcuni anni inserito nella Guida Michelin e, ora, premiato con una targa di Restaurant Guru come Ristorante con la miglior atmosfera romantica -. Devo dire che di soddisfazioni ne ho avute tante ma quest'ultima mi riempie di orgoglio...».



RESTAURANT GURU

Restaurant Guru è l'app che fornisce agli utenti di internet informazioni su ristoranti di tutto il mondo, una guida digitale al buon buon cibo, sulla base delle segnalazioni dei clienti, un blog utile ai buongustai in cerca del locale giusto nel posto giusto. Peccato, però, che Porca l'oca abbia chiuso i battenti a settembre causa Covid. «Le norme sul distanziamento ci hanno costretto a non utilizzare più di sei tavoli. Con 5 stipendi da pagare, i costi diventavano insostenibili. Aldo ed io abbiamo pertanto deciso di andare semplicemente in pensione e di goderci un po' di tempo libero per noi».



L'ADDIO E I 70 ANNI

Proprio in questi giorni Diana ed Aldo festeggiano il loro settantesimo compleanno e, sicuramente, dopo una vita di lavoro il tempo libero per coltivare hobbies ed affetti se lo sono meritato tutto. E' certo che non ci rimetteremo dietro il bancone - commenta ancora Diana - Gestire un ristorante è faticoso e richiede energie che, con gli anni, purtroppo calano inesorabilmente. Oltre al ristorante, affacciato sulla pittoresca viuzza del centro che i Sacilesi si ostinano a chiamare Contrada dell'oca (e, a proposito, perché non scrivere sull'attuale targa, sotto il nome del famoso pittore sacilese, anche quello originario che sa di borgo antico e di sapori e profumi del passato...), Aldo ha gestito, negli ultimi anni anche L'osteria da Aldo, locale per le serate estive nel giardino di fronte al ristorante, un piccolo angolo di paradiso con affaccio sul Livenza da cui godere di uno degli scorci più suggestivi di Sacile e dove gustare aperitivi e cenette a base di costicine o calamari fritti secondo una formula più popolare e allegra. Una piacevole appendice alla romantica saletta del ristorante, raffinata per gli occhi e per il palato nonché meta del bel mondo, a cominciare dai numerosi atleti del calibro del campione Messi o del tennista Vignolas Ramos, che a Sacile sono clienti di un noto professionista.



I RICORDI

«Quando abbiamo inaugurato il locale - spiega ancora la moglie di Aldo - avevamo in mente un'osteria da tener aperta qualche ora al giorno e in cui poter degustare i piatti della cucina tradizionale e i vini di cui Aldo è un vero cultore (380 le etichette di vini conservati nella cantina che lui stesso ha scavata a mano all'interno del locale). Poi con il tempo continua questa sacilese tutto pepe che sprizza energia e allegria da tutti i pori abbiamo messo a frutto la nostra passione per la cucina e abbiamo assunto cuochi molto abili che, nell'arco di qualche anno, ci hanno permesso di salire progressivamente di livello fino ad essere inseriti nella Guida Michelin, uno dei principali riferimenti mondiali per la valutazione della qualità di alberghi e ristoranti a livello internazionale».



I CLIENTI FAMOSI

Diana ha spesso condiviso con gli amici di Facebook le foto dei clienti famosi, da Messi, appunto, a Vissani, da Anna Finocchiaro all'etoile Antonella Boni. Quale sarà il destino di questo locale rimane ancora un punto interrogativo. Diana ed Aldo sono, su questo, abbottonatissimi. Ma non è escluso che, dati i tempi incerti in cui viviamo, non ci sia ancora spazio per immaginare il futuro che, l'auspicio, permetta al locale di ospitare ancora sacilesi e non in una sala dall'atmosfera romantica, frutto del sapiente restauro cui Aldo, dalle mani d'oro, ha partecipato in modo determinante, curandone l'estetica nei minimi dettagli.' Un augurio che i sacilesi fanno a Diana ed Aldo per i loro settantesimo compleanno.