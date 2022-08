Camion si ribalta sulla Pontebbana: carico d'uva per strada, traffico bloccato Foto Video

PORDENONE - I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per il parziale ribaltamento di un autoarticolato agricolo trasportante uva sulla SS13 Pontebbana, all'altezza dell'incrocio con viale Grigoletti. Nessuna persona è rimasta ferita.

L'incidente ha comportato forti disagi alla circolazione a causa della chiusura di due corsie in prossimità dell'importante snodo stradale. I pompieri hanno liberato la sede stradale dal carico d'uva in parte fuoriuscito dal rimorchio e poi, con il supporto dell'autogru, giunta dalla sede centrale, hanno liberato il trattore che era bloccato a cavallo di un muretto con una ringhiera incastrata sotto al mezzo. I vigili del fuoco hanno poi sollevato il rimorchio per consentire la sostituzione di una ruota della ralla danneggiata. L'intervento si è concluso in circa 3 ore, verso le 12:30. Sul posto la polizia municipale di Porcia.