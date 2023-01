MANIAGO - Da ricercatore a commissario capo della Polizia scientifica di Milano. È questo il percorso di Alessio Guglielmi, 33 anni, maniaghese con solidi origini barciane, che nel 2014 ha conseguito la laurea magistrale in Biologia, all'Università di Udine, proseguendo poi gli studi per il dottorato all'Istituto di ricerca internazionale Icgb di Trieste. Ma fin da ragazzino i telefilm polizieschi di Csi, dove si ricercavano i colpevoli tramite gli accertamenti scientifici, erano la sua passione. Memore di questa sua grande vocazione, nel 2017 ha scelto un'altra strada rispetto alla ricerca e ha deciso di iscriversi al concorso per agente di Polizia di Stato, con l'obiettivo di arrivare alla Polizia scientifica.

LA SCUOLA

L'anno successivo ha subito vinto il concorso ed è entrato alla Scuola di Polizia di Trieste, dove, dopo dodici mesi sui banchi, che lo hanno visto tra i primi nelle valutazioni finali, ha potuto scegliere di essere assegnato alla Questura di Padova. Proprio durante l'ultimo anno di Scuola di Polizia ha continuato a studiare per conseguire parallelamente anche il dottorato in Biologia e Genetica, ottenuto con il massimo dei voti nel 2019.

IL COVID

Nel 2020 il mondo viene investito dal terribile virus del Covid, di cui Guglielmi conosce le sfaccettature più drammatiche, essendo stato assegnato in servizio in quei mesi drammatici al Posto di Polizia dell'ospedale di Padova. Valutati i titoli di studio, viene a quel punto chiamato a far parte della Polizia scientifica della Questura patavina e dopo sei mesi di corso a Nettuno diventa effettivo e inizia a lavorare sui primi casi.

IL GIURAMENTO

Nello stesso anno, però, esce il concorso esterno per la copertura di 12 posti per commissario capo nel ruolo tecnico di Biologo nella Polizia di Stato. I concorrenti in tutta Italia sono oltre seicento: Guglielmi sbaraglia la concorrenza e si classifica al primo posto. In quanto vincitore di concorso, nel dicembre 2021 ha lasciato la Questura di Padova con destinazione la Scuola superiore ufficiali di Roma, dove ha conseguito anche un master, ed esattamente un anno dopo si è classificato nuovamente al primo posto del corso ufficiali ed è stato insignito del ruolo di capo corso. Il 15 dicembre scorso, al comando del plotone della Scuola superiore ufficiali, ha prestato giuramento e tenuto il discorso di fronte al capo della Polizia, Lamberto Giannini. Essere primo anche in questo caso gli ha dato diritto di scelta sulla destinazione, che lo visto giungere alla Polizia scientifica di Milano, in veste di commissario capo.

L'ORGOGLIO

«Un grande orgoglio per la nostra comunità - il commento dell'ex sindaco, e attuale assessore, Andrea Carli, che conosce Alessio di persona fin da quando era bambino -. Un vanto anche per papà Michele (ispettore capo alla Polizia locale di Pordenone) e la moglie Barbara (storica dipendente del liceo Torricelli), che hanno saputo crescere un ragazzo così talentuoso e dal senso civico tanto spiccato».