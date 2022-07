PORCIA - A una settimana dal trasferimento a Fiume Veneto, il comandante della polizia locale di Porcia e Roveredo in Piano è rientrato nel suo vecchio ufficio. Almeno temporaneamente e per poche ore alla settimana. In attesa della sostituzione, infatti, l'ormai ex comandante Paolo Fort si divide fra la sua nuova sede a Fiume Veneto e quella che ha lasciato a Porcia.

SOLUZIONE TEMPORANEA

È la scelta presa per far fronte al trasferimento e per garantire il graduale avvicendamento di personale: l'accordo è per due mesi, che potrebbero però essere prorogati se per allora Porcia e Roveredo non avranno trovato un nuovo comandante. È solo dell'1 luglio scorso, il saluto ufficiale del sindaco di Porcia Marco Sartini con il collega di Roveredo Paolo Nadal, gli agenti e colleghi del municipio, nell'ultimo giorno di servizio come comandante.

ESPERIENZA DI 13 MESI

Fort ha rassegnato infatti le sue dimissioni volontarie a partire dal 3 luglio, dopo 13 mesi di servizio a Porcia dove aveva preso il posto di Luciano Sanson, per avviare un nuovo rapporto di lavoro con il Comune di Fiume Veneto, in quanto vincitore di concorso. L'amministrazione sta valutando le modalità per individuare il suo successore. Nel frattempo, gli enti locali possono, per far fronte a particolari esigenze organizzative, ricorrere a una convenzione che preveda l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati e dell'ente di appartenenza, di personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

COME FUNZIONA

A fronte della richiesta del Comune di Porcia, quello di Fiume Veneto ha dato il proprio consenso a prestare il suo dipendente per nove ore e mezza alla settimana a fronte delle 26 ore e mezza nella nuova sede, per un periodo appunto di due mesi prorogabili e naturalmente con il consenso dell'interessato. In linea di massima, il comandante Fort sarà presente a Porcia il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina, mentre sarà a Fiume Veneto nelle restanti ore settimanali. La convenzione è attiva dallo scorso lunedì 11 luglio per la durata di due mesi, salvo eventuale proroga. Alla scadenza della convenzione, il Comune di Porcia provvederà a rimborsare gli oneri dovuti a favore del Comune di Fiume Veneto.

NUOVI ORARI

Il Comune fa sapere che l'orario di apertura al pubblico del Servizio demografico subisce delle variazioni fino all'11 settembre. L'ufficio sarà aperto il lunedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; il martedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.30; il giovedì dalle 15 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12. Chiuso, invece, il giovedì mattina e il sabato.