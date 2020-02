"Bilancio" dei vigili: oltre tremila multe in più (+20%) ma molti meno incidenti

PORDENONE Fioccano le multe e si riducono gli incidenti in città. Il 2019 ha visto infatti aumentare di oltre il 20 per cento le sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada e, sia pure in misura minore, quelle per violazioni dei regolamenti comunali o alle norme sull’edilizia e sul commercio. Di pari passo o quasi, con circa il 14 per cento in meno, sono andati calando anche gli incidenti.

Nel 2019 la Polizia locale ha ricevuto oltre 43mila telefonate e richieste di informazioni di persona e quasi 4000 segnalazioni di disagi effettuate via mail. Gli oggetti smarriti rinvenuti sono stati 303, esattamente come l’anno precedente, mentre aumenta il numero dei permessi invalidi, da 311 a 443, e di Aso e Tso (rispettivamente accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, da 52 a 62. Sono state risolte un centinaio di segnalazioni online, in un tempo medio che nel 2018 è stato di nove giorni e mezzo. Stabile il numero delle telecamere rimaste 88. L’aumento delle ore dedicate alla prevenzione sulle strade ha portato anche a un aumento delle multe: dalle 14.030 del 2017 e dalle 14.252 del 2018, nel 2019 si è arrivati a 17.305. L’aumento non ha tuttavia riguardato le violazioni accertate in materia di sosta da Gsm, che anzi sono leggermente diminuite, da 8.899 a 8.842.

LE MULTE

Naturalmente l'aumento delle sanzioni ha fatto lievitare anche l'importo complessivo, passato da 824mila euro a oltre un milione 151mila. In calo, invece, gli incidenti stradali rilevati dai vigili urbani, da 308 a 265, compresi quelli con feriti, da 215 a 155. Ciascun incidente ha richiesto una trentina di ore di lavoro da parte degli agenti della Polizia locale. Nell'ambito della polizia giudiziaria il leggero aumento delle ore dedicate (da 6.533 a 6.888) non è corrisposto a un aumento delle notizie di reato, che invece sono passate da 221 a 219. Piuttosto, ciascun intervento ha richiesto un impegno di circa 17 ore, a fronte delle undici dell'anno precedente. In leggera crescita, da 28 a 32, il numero dei ricorsi presentati a prefetto e giudice di pace contro i verbali, ma quelli respinti prevalgono su quelli accolti. Se questi ultimi sono stati quattro sia nel 2018 che nel 2019, il numero di quelli respinti è passato da sei a otto, mentre altri 20 sono in attesa di giudizio. Accanto allea violazioni al Codice della strada, crescono anche quelle in materia di edilizia, commercio e regolamenti vari: dopo un calo fra 2017 e 2018, ora il numero è passato da 560 a 643. Di pari passo le sanzioni, da 121mila a 134mila euro. Circa 1.200 i pareri interni rilasciati su questioni come quelle relative alla pubblicità o ai passi carrai, che sono arrivati in un tempo medio di due giorni. Diminuiscono i permessi di transito definitivi e aumentano le autorizzazioni per passi carrabili, da 28 a 38. Diminuisce, dopo l'impennata degli anni passati, l'impegno della Polizia locale sul fronte delle manifestazioni: in tutto 468 interventi (erano stati 484 nel 2018), ciascuna delle quali ha richiesto in media 22 ore di lavoro del personale. Aumentano anche le ore di servizio nei quartieri per sicurezza e decoro urbano, oltre 9.300, mentre diminuisce un po' l'impegno sul fronte dell'educazione stradale nelle scuole, che nel 2019 ha coinvolto 1.730 alunni in 153 ore.